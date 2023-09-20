Супермодель Винни Харлоу появилась на концерте Бейонсе в Сиэтле в сумочке от Afffair известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает #.

Миниатюрная сумка, украшенная камнями и стразами, идеально гармонировала с образом модели, подчеркивая ее неповторимость и уникальность.

Винни Харлоу — единственная в мире модель с редким заболеванием витилиго, характеризующимся утратой кожей естественной пигментации при разрушении меланина.

28-летняя модель давно сумела побороть комплексы, связанные с необычной внешностью, а в апреле даже снялась полностью обнаженной для журнала Women’s Health.

Сегодня ее называют иконой стиля и мотивации, она — подруга трехкратного чемпиона мира, автогонщика «Формулы-Льюиса Хэмилтона.

Фотографией Харлоу с сумочкой от азербайджанского дизайнера поделился известный стилист Беркер Куску.

Одежда от Руфата Исмаила уже снискала славу среди звезд первой величины. В его нарядах были замечены Бейонсе, Бекки Джи, известная модель и интернет-блогер Ханна Стокинг и др. Руфат Исмаил давно и прочно сотрудничничает с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой.

И самое главное — наряды от Руфата Исмаила носит первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева!