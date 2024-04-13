Системы обороны и нападения военно-воздушных сил Израиля переведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов», — сказал Хагари.

По его словам, израильские силы проводят «оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию».