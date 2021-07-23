Интересную статистику опубликовало национальное управление по СМИ и инфокоммуникациям Венгрии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно выпущенному этим учреждением бюллетеню, половина венгров в возрасте 14 лет и старше по-прежнему пользуется стационарным телефоном, но две трети считают, что его можно заменить мобильным телефоном. Опросы показали, что почти 90% абонентов стационарных телефонов являются плательщиками пакета, включающего в себя широкополосный интернет, кабельное телевидение и стационарный телефон. Только 12% домохозяйств подписывается на стационарный телефон в отдельности от этой услуги.

Около трети абонентов никогда не пользуется стационарным телефоном, даже имея дома аппарат, а у 10% из этих домохозяйств стационарный телефон даже не установлен, хоть и осуществляется ежемесячная абонентская плата.