Минобороны Азербайджана распространило информацию о военнослужащих, пользующихся социальными сетями.

В информации говорится:

«В Азербайджанской Армии систематически проводятся просветительские беседы с личным составом в связи с информационной безопасностью и конфиденциальности, они берут на себя ответственность за это, давая об этом подписку.

Несмотря на это, было выявлено, что несколько военнослужащих во время службы пользуются смартфонами, а также делятся на своих профилях фото- и видеокадрами о службе. Некоторые из этих военнослужащих были уволены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства Минобороны, в отношении других были приняты серьезные дисциплинарные меры.

Серьезные меры будут приняты в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов действиями, недостойными военнослужащих.

Кроме того, подготовлены и представлены по назначению новые предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство в связи с дальнейшим ужесточением правил».