Поезда Бакинского метрополитена пройдут плановое обслуживание

ЗАО «Бакинский метрополитен» и «Метровагонмаш-Сервис» подписали контракт на плановое обслуживание и подъемно-деповской ремонт 15 вагонов (3 состава) метро, принадлежащих Бакметрополитену, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Вагоны, которые подлежащие ремонту, были изготовлены по заказу Бакметрополитена в 2015 году на «Метровагонмаше». Работы будут выполнены в течение следующего года на базе электродепо имени Наримана Нариманова. Ремонт включает в себя обслуживание тяговых двигателей, ходовой системы поездов, электрооборудования, освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и других элементов, с последующей обкаткой вагонов.

Договор также предусматривает, что «Метровагонмаш-Сервис» приобретет необходимое для осуществления ремонта оборудование, наладит технологические процессы и для дальнейшего самостоятельного поддержания надлежащего качества и осуществления регулярных ремонтных работ.

Гарантийный срок эксплуатации прошедших ремонт вагонов – 280 тысяч километров или 24 месяца.

| 2019-12-19T16:29:08+00:00 19 декабря 2019, 19:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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