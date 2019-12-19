Поезда Бакинского метрополитена пройдут плановое обслуживание

ЗАО «Бакинский метрополитен» и «Метровагонмаш-Сервис» подписали контракт на плановое обслуживание и подъемно-деповской ремонт 15 вагонов (3 состава) метро, принадлежащих Бакметрополитену, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Вагоны, которые подлежащие ремонту, были изготовлены по заказу Бакметрополитена в 2015 году на «Метровагонмаше». Работы будут выполнены в течение следующего года на базе электродепо имени Наримана Нариманова. Ремонт включает в себя обслуживание тяговых двигателей, ходовой системы поездов, электрооборудования, освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и других элементов, с последующей обкаткой вагонов.

Договор также предусматривает, что «Метровагонмаш-Сервис» приобретет необходимое для осуществления ремонта оборудование, наладит технологические процессы и для дальнейшего самостоятельного поддержания надлежащего качества и осуществления регулярных ремонтных работ.

Гарантийный срок эксплуатации прошедших ремонт вагонов – 280 тысяч километров или 24 месяца.