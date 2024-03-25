Долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Данную сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году Украина должна выплатить фонду примерно 2,2 млрд SDR [special drawing rights — специальные права заимствования — расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда], что составляет приблизительно $2,9 млрд. Главные выплаты Украине предстоят в марте и сентябре, в обоих случаях — на сумму свыше $718 млн.