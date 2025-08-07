США выделят 50 миллиардов долларов на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в течение следующих 20 лет. Об этом говорится в уведомлении о закупке, с которым ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что одним из первых этапов будет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения. Они нужны для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Основным клиентом по контракту станет американская армия и другие структуры Министерства обороны США, которые полагаются на системы Patriot. Они будут осуществлять непосредственное финансирования заказов. Это касается как критически важной запчасти, так и полностью новых батарей.

На прошлой неделе стало известно о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, являющейся самым крупным в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем.