Соединённые штаты Америки выделят Украине полтора миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора и укрепление безопасности гражданского населения. Об этом на «саммите мира» в Швейцарии заявила вице-президент США Камала Харрис. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Средства будут выделены через американское гуманитарное агентство USAID. Более 800 миллионов долларов предназначены на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов и бомбёжек. Ещё около 380 миллионов долларов США выделяют на нужды внутренних беженцев, покинувших свои дома и переехавших в более безопасные места внутри Украины. Эти средства будут использованы для покрытия потребностей в продуктах питания, воде и медицинских услугах.

Кроме того, дополнительные 300 миллионов долларов Госдепартамент США совместно с Конгрессом планируют выделить на поддержку украинских пограничных войск и правоохранительных служб. Перед ними сейчас стоит задача не только защищать территорию Украины, но и расследовать предполагаемые военные преступления, отмечено в заявлении Белого дома.

В Швейцарии проходит украинский саммит мира. В ходе мероприятия участники обсуждают формулу мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. В его список входят 10 пунктов, среди которых восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск из Украины. Кроме того, Киев требует создать трибунал для расследования преступлений, совершенных Россией, и выплаты репараций. Россию на саммит в Швейцарию не позвали. (svoboda.org)