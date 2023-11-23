До настоящего времени на реконструкционные и восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана из госбюджета потрачено 7 миллиард долларов. На следующий год планируется выделить 2,4 миллиарда долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на 18-м заседании руководящего совета SPECA.

Министр также добавил, что прямой внешний долг Азербайджана составляет около 10 процентов ВВП. Валютные резервы Азербайджана превышают его прямой внешний долг в 10 раз.

«За последние 20 лет общий объем инвестиций превысил 300 миллиардов долларов, из них 190 миллиардов долларов вложено в неэнергетический сектор», — добавил Микаил Джаббаров.