Подвиг принцессы или Призыв?

Пока бросает ураганами

Державный Вождь свои полки,

Вы наклоняетесь над ранами

С глазами полными тоски.

И имя Вашего Величества

Не позабудется, доколь

Смиряет смерть

любви владычество

И ласка утишает боль.

Николай Гумилев

Посвящение Императрице Александре Федоровне

Страницы всех СМИ обошли фотографии с первого рабочего дня шведской принцессы Софии, которая начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помочь бороться с коронавирусом.

Предварительно София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола, — вместе еще с 79 волонтерами прошла соответствующие трехдневные экспресс-курсы.

Поддержку частной больнице Софиахеммет шведская королевская семья оказывает с конца XIX века. «Именно так и должны поступать члены королевской семьи во время национального кризиса: делать шаг вперед, быть примером для подражания и поддерживать дух нации»,- так прокомментировал новость популярный шведский таблоид Expressen.

Конечно, поступок представительницы одного из королевских домов Европы в XXI веке, когда и сама медицина, и структуры здравоохранения не испытывают особой нужды, во всяком случае – пока, в пополнении рядов среднего и младшего медперсонала за счет волонтеров, не мог не вызвать уважение и восхищение. Такая практика существовала в иные века, она была тогда актуальна и тому немало исторических примеров. Царственные особы служили на добровольной основе в качестве сестер милосердия как на фронтах и в тылу в период войн, так и во время эпидемий.

Понятно, что создание госпиталей, их оснащение и финансирование входило в обязанности правителей, как бы они не назывались – царей, императоров, королей, а женская благотворительность представительниц правящих домов была сегментом социальной политики. Но работать в госпиталях царские персоны шли по велению сердца, внутренней потребности служения ближнему, из любви и милосердия к страждущим.

Работа последней российской императрицы Александры Фёдоровны и четырех великих княжен в госпитале в годы Первой мировой войны в течение трех лет в качестве сёстер милосердия тому самый известный исторический пример. Как известно, императрица Александра Фёдоровна и её старшие дочери, великие княжны Ольга и Татьяна служили дипломированными сёстрами милосердия, младшие – Мария и Анастасия – тоже посещали лазарет, беседовали с ранеными. Одно то, что раненые называли супругу царя Николая Второго не государыней-императрицей, а царицей-матушкой, а ее дочерей – сестрами, свидетельствует о том, какую любовь они снискали к себе самоотверженным трудом, не чураясь самой грязной работы, иной раз – тяжелой и требующей выносливости и стойкости, не присущих, как будто бы, аристократкам.

По воспоминаниям старшей сестры Дворцового лазарета Валентины Ивановны Чеботаревой (Новый журнал. Кн. 181, 182. Нью-Йорк, 1990), княжны занимались чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, готовили белье, бинты, убирали в палатах. Императрица часто ассистировала при операциях, подавая инструменты, «уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем».

Личным примером императрица проложила путь подвижничества для всей российской аристократии – знать отдавала личные особняки под госпитали, хозяйки этих дворцов прислуживали солдатам, не чураясь никакой работы. Многие знатные дамы посвятили себя заботе о раненых, не боясь ни ужасов войны с её страданиями и болью, ни грязи, ни тяжелейшего физического труда. В первые же дни войны на фронт уехала Великая Княгиня Ольга Александровна, сестра Императора Николая Второго, она не только ухаживала за ранеными, подчас даже самостоятельно делала мелкие операции, а в свободные минуты шила чехлы на их искалеченные ноги.

Мария Эдинбургская, королева Румынии, британская принцесса, внучка по отцу английской королевы Виктории, а по матери — императора Александра II, в годы Первой мировой войны после оккупации своей страны вынужденно укрывалась в Молдавии и там она выполняла функцию медсестры в военных госпиталях, ухаживая за раненными и болевшими холерой солдатами. Мария ежедневно облачалась в форму медсестры, отправлялась на местную железнодорожную станцию, куда прибывали раненные солдаты, и переправляла их в госпиталя.

Вообще история сестринского дела тесно связана с именами известных представительниц всех императорских домов, каждое поколение царственных особ подавало прекрасные примеры милосердия и служения народу. В тяжелые для своей страны времена многие женщины правящих династий проявляли невиданное мужество, не свойственное этим хрупким аристократкам. Они не только жертвовали свои средства на благотворительность, но и заботились лично о теле и душе страждущих, создавали общины сестер милосердия, организовывали обучение, открывали лазареты, оснащали их и сами работали в них. Так, супруга Николая I императрица Александра Федоровна ежедневно посещала Александринскую больницу, часами ухаживала за больными наравне с другими сестрами. Великая княгиня Елена Павловна, дочь Павла I, в 1854 г. в связи с началом Крымской войны и необходимостью дополнительной медицинской помощи раненым, открыв в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. вместе с великим хирургом Н.И.Пироговым организовала сестринский уход за ранеными непосредственно на поле боя, а также в тыловых госпиталях, эвакопунктах (Исторический очерк Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 50-летие: гг. Спб., С. 6.).

«Коронованным ангелом Болгарии» называли царицу Элеонору, немку по происхождению, которая была большим меценатом и демонстрировала самоотверженное служение народу. Окончив курсы сестер милосердия, она с сестрой отправилась в Маньчжурию на поля русско-японской войны. Целый год немецкая принцесса в качестве старшей сестры управляла санитарным поездом. Продолжила она свою деятельность и после войны, принимая в своем венском дворце больных, став впоследствии одной из самых известных и авторитетных сотрудниц Международного Красного креста.

Принцесса Александра, член британской королевской семьи, правнучка британской королевы Виктории во время Первой мировой войны работала медсестрой в госпитале Св. Марии в Паддингтоне.

Это лишь всего несколько примеров самоотверженного труда выросших в холе и неге именитых аристократок, всецело посвятивших себя заботе о больных и раненых, работавших в лазаретах как сестры милосердия или в качестве простых сиделок. Да, забота о своих подданных и служение им является прямой обязанностью правителей во все времена, в этом они клялись как Господу по время помазания на царство, так и в наши дни на Конституции. Но это отнюдь не означает прислуживание в прямом смысле. Это уже из категории нравственности и морали, исходит из любви к ближнему и личностных качеств каждого. Это тоже своего рода подвиг, который, кстати, все еще не оценен по достоинству последующими поколениями. Сегодня пример такого нравственного подвига продемонстрировала шведская принцесса и это подвиг двойной, поскольку работая в больнице, где получают лечение зараженные коронавирусом пациенты, она подвергает опасности свою жизнь и жизнь своей семьи. Но это — Поступок и несет он за собой скрытый призыв…