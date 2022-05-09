9 мая 2022 года в большинстве стран бывшего Советского Союза отмечается День победы – годовщина подписания нацистской Германией Акта о безоговорочной капитуляции. Однако мало кому известно, что существовало два Акта о капитуляции Германии. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в штабе командующего американских войск Эйзенхауэра (Реймс).

Со стороны Германии акт о безоговорочной капитуляции подписал начальник оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал – полковник Йодл.

Свои подписи под этим актом поставили представители Советского Союза, США, Франции и Великобритании. Казалось бы, войну с Германией можно было считать законченной, однако Советский Союз отказался признать этот акт и настоял на подписании новой капитуляции на территории, которую контролировали советские войска. Условия СССР были приняты.

В ночь с 8 мая на 9 мая 1945 года в берлинском предместье Карлсхорст, находящимся под контролем советских войск, был подписан новый акт о безоговорочной капитуляции Германии.

От германской стороны акт подписали генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель. Подписанием этого акта была завершена война с нацистской Германией.

9 мая в СССР был объявлен государственным праздником. С распадом СССР, 9 мая продолжают отмечать в качестве государственного праздника в большинстве новообразовавшихся республик.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы День Победы отмечают 8 мая.

Азербайджанский народ принимал активное участие в войне с Германией. В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год было призвано около 600 тысяч жителей Азербайджана. Более ста из них стали героями Советского Союза.

Легендарным в истории Великой Отечественной войны стал подвиг Матросова.

27 февраля 1943 года во время боев за деревню Чернушки Локнянского района Калининской области Александр Матросов своим телом закрыл немецкую амбразуру, перекрывающую подходы к селу. Ценой своей жизни он спас жизни своих товарищей.

Одним из тех, кто повторил подвиг Матросова, был азербайджанец Герай Асадов. 12 октября 1944 года во время боев за румынское село Маргита в Северной Трансильвании, Асадов закрыл своим телом амбразуру огневой точки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Второй мировой войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, причём трое из них — дважды. В их числе — генерал Ази Асланов. Среди получивших звание Героя Советского Союза было 42 азербайджанца, 14 из них были награждены посмертно. Первым азербайджанцем, ставшим Героем Советского Союза, был лейтенант Исрафил Мамедов.

Рашад Рустамов, доктор философии по истории