В наше время мы настолько порабощены повседневной рутиной, что перестали обращать внимание на фундаментальные данные истории Земли. Многие до сих пор считают, что и без них разберутся с глобальным потеплением, таянием льдов, космическим мусором и еще сотней других тем с хэштэгом save-the-planet, на которые нас выводят автоботы в социальных сетях.

Нам продолжает казаться, что бесконечны дни и ночи, смены сезонов, постоянны море и воздух, вода из-под крана и осенний листопад громадного чинара, стоящего десятки лет у нас во дворе.

В последние дни в медиаресурсах нашумела история азербайджанского астрофизика-любителя Мубариза Абдуллаева, которому удалось обнаружить 7 неизвестных ранее астероидов.

Абдуллаев — человек, который достиг успехов и засветился в диаметрально разных сферах, был руководителем проекта и техническим директором «Текнофест -Азербайджан»- 2022.

И он с удовольствием согласился дать интервью #:

Расскажите, как получилось, что астероиды стали частью вашей жизни? Это все произошло после «Технофеста»?

«Текнофестом» я увлекся еще с 2018 года, живя в Стамбуле, оказывал их молодой команде консультации, и там же познакомился с гениальнейшим человеком современности Сельджуком Байрактаром. Ну, и потом все пошло поехало, результат все знают. Что касается увлечения космосом, то я вырос в городе Иваново, наша международная школа находилась буквально в лесу, а рядом был военный аэродром. Грохот МИГ-ов и темные ночи, проведенные в лесу с моим самодельным школьным телескопом, дали о себе знать. Космос всегда был во мне, а я был в нем, и пребываю там и посей день.

Что вы впервые разглядели в телескоп?

Первое, что я увидел на небе, были Плеяды, и причем без телескопа. Мне было лет 8, и наш учитель географии попросила сосчитать все звезды в созвездии прямо над головой. У меня получилось 9, и она удивилась, обычно люди насчитывают 7 звезд невооруженным взглядом. Отсюда и название Плеяд в разных эпосах как 7 сестер, у японцев Субару, а у персов Пярвин. С того самого времени я влюбился в Космос. В средних классах выучил наизусть все 88 созвездий и знаю о них все. Но самым любимым так и остались Плеяды, Pleiades М45 по каталогу Мессье.

Со звездами все ясно. А зачем вам нужно было вдаваться в шоу-бизнес, технологии? Почему не астрофизика?

Я должен был все попробовать, тем более, что все удавалось. У меня есть навыки, я люблю всё новое, я гибок, могу круто менять направление. Я выучился на технологического дизайнера в Москве, а во время учёбы в университете вдарился в шоу-бизнес. Известная байка о том, что все в школе мечтают быть космонавтами, давно ходит по планете, но у меня она застряла на всю жизнь.

Неужели духу не хватило?

Ну, можно сказать и так. Не хватило духу отдать 10 лет сознательной жизни в качестве военного летчика, а потом подать в отряд космонавтов и ждать у моря погоды. Мне показалось скучным торчать целыми днями в ангарах в комбинезоне с десятком тебе подобных мужиков, пахнущих авиакеросином и подражающих Тому Крузу.

Не жалели потом?

Нисколечко. Я рад моему опыту и многочисленным хобби. Сегодня ни один крупный ивент не обходится без моих технологичных решений. Говорю на 4 языках, пишу программы на пайтоне, создаю модели космических аппаратов, делаю 3D-анимации, програмирую роботов любого уровня, увлекаюсь тайчи и боксом, танцую C-walk, знаком с 50cent-ом и Люком Бессоном, готовлю вкуснейший чечевичный суп. Какому космонавту это удалось?!

А как в этот лайнап вписались астероиды?

Вообще-то моя мечта найти девятую планету. У транснептуновых объектов существует аномалия и это гипотетически выводит на существование девятой планеты, размером чуть меньше Земли. Конечно, для более точных поисков нужны большие ресурсы, доступ к космическому телескопу типа Хабл, команда математиков и астрофизиков, изучение объектов пояса Койпера и т.д. Это адский труд. Кстати, этим сейчас занимаются два выдающихся астронома современности — Константин Батыгин и Майкл Браун.

Не кажется ли вам утопией гипотеза шумеров о планете икс?

Да, это вполне могла быть звезда Альдебаран, — это один из ярчайших объектов неба, ведь за 5 тысяч лет она поменяла свою локацию и месопотамцы тогда могли принять ее за планету. Примечательно, что в книгах Физули эта звезда упоминается как Dəbəran. Вообще, Вселенная — это движущийся мир, нам только кажется, что все стоит на месте, кроме планет Солнечной Системы и Луны, но все двигается. Вот мы с вами сейчас как бы сидим, но и путешествуем по Вселенной. Мы крутимся на Земле вокруг оси со скоростью 1670 км/ч , при этом путешествуем вокруг Солнца на скорости 108 000 км/ч и вместе с Солнцем крутимся вокруг центра нашей галактики со скоростью 828 000 км/ч .

Да, в турагентстве такой тур точно не купишь… Сколько астероидов вы обнаружили?

Пока семь, но список растет, потому что исследования продолжаются, и я имею доступ к одному из самых легендарных телескопов в мире. Это два панорамных телескопа Pan-Starrs на Гаваях, они находятся на балансе Минобороны США, но существуют благодаря грантам NASA. В каталоге IASC (Международная Ассоциация Искателей Астероидов) мои астероиды идут с индексом AZE: p11GWuo-AZE0001, p11H740-AZE0004, P11Hg3H-AZE0008 P21KVWS -AZE0010, P21L9uH -AZE0012.

А когда вы их назовете? Ведь, сколько я знаю астероидов, в большинстве они идут с названием…

Задача охотников за астероидами обнаружить астероиды, которых нет во всемирном каталоге MPC и дать их предварительные координаты. Дальше все это попадает в MPC (Центр Малых Планет) при IAU (Международный Астрономический Союз). Там вычисляются их точные орбиты и классификация. После этого предоставляется право дать название астероиду. Этот процесс занимает как минимум год, а то и более.

А есть хотя бы наметки по названиям? Может, назовете самый большой из них Мубариз?

Нет, своим именем я ничего называть не буду, тем более самый большой, он будет наводить панику каждый раз, когда будет приближаться к орбите Земли (смеется — Авт.)

Пояс астероидов это страшилка? Как часто оттуда вылетают камни, готовые разнести Землю?

Астероид Апофис, с 2004 года много писали о том, что он принесет ужас на Землю, столкнувшись с нами в 2029 году. Но в 2013 году, когда он пролетал рядом с Землей, астрофизики и астродинамики из JPL точно вычислили его траекторию и в итоге был сделан вывод, что он не столкнется с Землей ни в 2029 и, тем более. в 2036 годах, но в 2068 году эта скала диаметром 340 метров точно врежется в Землю на скорости 44 000 км/ч, увы, если, конечно же, что-то не повлияет на его траекторию, например. удар в него другого астероида, но это редкость. Но к 2068 году, я уверен, мы научимся седлать астероиды космическими аппаратами-буксирами, и Брюс Уиллис не понадобится. Пояс Астероидов — это как бы свалка, которая остается после стройки большого дома. Там 2 миллиона астероидов, которые остались после формирования солнечной системы. Они крутятся себе вокруг солнца, но часто оттуда вылетают под действием гравитационных сил или столкновений внутри пояса. Часть из них затягивает гравитация нашего спасителя Юпитера, некоторые их них становятся его же троянами и несутся за ним в точках Лагранжа, а иные пересекают орбиту Земли. Вообще, астероиды — это наше будущее, в них несметные ресурсы. В будущем выиграют именно те страны, которые обуздают астероиды и займутся их разработкой, добывая полезные ископаемые, которые на Земле скоро иссякнут. Буквально пару недель назад, 13 октября, NASA запустила одноимeнный исследовательский зонд на полностью металлический астероид Psyche, поверхность которого составляет 166 000 кв.км, это почти территория Уругвая. Стоимость ресурсов Psyche по земным ценам на металлы составляет 10 000 квадриллионов долларов США! Зонд достигнет астероида через 5 лет. К сожалению, имеющиеся на Земле ракетные двигатели все еще слабы, и при запуске таких миссий мы используем гравитационные маневры вокруг планет, чтобы увеличить дельту в скорости аппарата и сэкономить топливо. Так что, велика вероятность того, что где-нибудь к 2040 году NASA начнет добывать метал с Psyche и доставлять его на Землю. Тогда наступит биржевой обвал цен на железо, сталь, аллюминий.

Вы сейчас дипломированный астроном или любитель, как Гершель?

Да, Гершель открыл Уран в 1781 году будучи астрономом-любителем и зарабатывая на жизнь как директор какого-то оркестра. А вы говорите, зачем астроному шоу-бизнес! Астрономы-любители внесли огромный вклад в развитие науки и у NASA есть целая программа Citizen Science, которую они активно финансируют. Сейчас я учусь онлайн на астрофизика. У меня несколько сертификатов инженера космических аппаратов, я постоянно участвую в челенджах NASA, получил поощрительный диплом от NASA за механическую модель венерохода в 2020 году Exploring the Hell.

А запустить что-нибудь в космос не думали? Пойти по пятам Маска…

Илон Маск это техно-уникум, который появляется раз в 100 лет. Я его видел в 2017 году на выставке Gitex в Дубае. пойду по своей индивидуальной дороге, пусть не такой яркой как у Илона, но в доску своей. У меня есть космический стартап, зарегистрированный в UAE. Величайшие достижения человечества всегда оценивались по размеру — чем больше, тем лучше, но теперь время нанотехнологий, меньшее стало великим. Я разрабатываю нано- и микроспутники стандартов pocket & cubesat. Сейчас я получил заказ от спонсора в Дубае на изготовление двух оптических спутников размером 6U (10х60см), которые выйдут на орбиту в 2025 году посредством ракеты Falcon 9 SpaceX. Место мы забронировали, есть официальное письмо от SpaceX. Плюс к этому у меня есть patent pending статус (utility patent) от USPTO на мои изобретения в области космической оптики в мультиспектральном диапазоне.

А мины со спутника можно обнаружить?

Нет, это утопия. Обнаружение мин — это в основном магнитометрический процесс, в некоторых случаях радиоволновой и индукционный, всё это требует наличия металла в мине. Минимально спутник летит на низкоорбитальной высоте 200-250 км на скорости 28000 км/ч. Чтобы обнаружить, например, большой сейф, вкопанный в землю, магнетомер на спутнике должен быть размером с теннисное поле с бешеным энергопотреблением. Нынешние технологии не дают нам возможность к магнитометрике почвы с космоса. Даже дрон с магнитометром размером в 1 метр должен лететь на высоте 5-7 метров, чтобы обнаружить в почве присутствие метала.

То есть, по большому счету спутники в наше время это ретрансляторы и носители оптических инструментов?

Абсолютно верно, за исключением некоторых научных и военных спутников, наделенных сложными научными зондириующими и радарными инструментами.

Как вы назвали свой стартап?

В 2020 собирался назвать Bakustarz, но тогда у меня там ничего не срослось. А сейчас называется Viastellar и сайт одноименный. Viastellar значит через звезды, мы сами созданы из звезд. Помните Руни? — «Мы звезды, завернутые в кожу».

Какая сумма требуется, чтобы открыть свой космический стартап за границей?

Моя семья — это я и моя дочь, которая всегда мне во всем помогает. Мне всегда было тяжело с финансами, потому что весь зарабаток уходил на приобретение оборудования, роботов и технологий, ну, и на жизнь. Мне с трудом удалось поднять свой стартап с нуля, потому что в родном Азербайджане меня никто не поддержал с идеей космического стартапа, с которой я носился по министерствам и ведомствам с 2019 года. Было много встреч и презентаций, я тогда жил в Стамбуле и приехал в Баку сразу после пандемии. Но тогда и специалистов-то не было в этой области, поэтому мои презентации воспринимались как ликбез. Не знаю, как там сейчас обстоят дела. Чтобы начать свой бизнес, прежде всего нужна четкая идея того, что вы собираетесь делать с минимальным планом развития, второе — должна обязательно быть инновация. Сейчас особо и некуда вкладываться, везде рискованный хейдж. Будет реальная инновация — найдутся бизнес ангелы, которые в вас вложатся.

Типа кипятильник в пылесосе?

Именно ! Инновации — ресурс очень ограниченный и поэтому, прежде чем плодить новость об изобретении очередного колеса, необходимо тщательно проверить вашу идею на наличие аналогов в мире и, самое главное — патентов. Существуют онлайн порталы, где изобретатели, не имеющие возможности оплачивать патенты, выплескивают все в онлайн, потому что патент-агентство уже не примет ваше изобретение, если его кто-то до вас уже опубликовал в сети. Однозначно то, что если кто-то до вас изобрел этот «кипятильник», то денег вам не дадут. Надо искать и не останавливаться. Эдиссон 1000 раз делал ошибки, пока не нашел нужный фитиль и изобрел лампу. Не стоит никогда вешать нос, даже если против вас ополчился весь мир, ибо, как я люблю говорить, не бойтесь делать то, чего никогда не делали, помните, что Ноев Ковчег построил любитель, а Титаник — профессионалы.

Спасибо за интересную беседу!