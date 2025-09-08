В Баку, на Площади Государственного Флага состоялся концерт популярного диджея, музыкального продюсера и участника всемирно известного коллектива Keinemusik Andre Boadu (&ME), сообщает #.

Артиста часто называют «сердцем Keinemusik» — помимо таланта и всемирного признания, &ME является «своим парнем» на любой вечеринке. Фанаты любят его за открытую и добродушную улыбку и связь с аудиторией, которую он держит с первой и до последней минуты.

В ожидании главной звезды вечера своими сетами публику порадовали диджеи SHEEREEN, EREZ OZTURK и CHARMEINE.

А ровно в 22:00 сцену, площадь и сердца присутствующих заполнила без остатка невероятная энергетика &ME.

Площадь Флага в тот вечер посетило более 10 000 человек.

И даже после того, как выступление закончилось, фанаты ещё долго не уходили с площадки, требуя на «бис».

Организаторы концерта компания BEAT GROUP и проект компании — новаторская глобальная платформа по развитию электронной музыки в Азербайджане boolood.

Концерт стал поистине знаковым событием и началом новой эры — эры стрит фестивалей электронной музыки в Баку!