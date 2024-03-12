Экстремальная жара, засуха, лесные пожары и наводнения, наблюдавшиеся в последние годы, усугубятся в Европе даже при оптимистических сценариях глобального потепления и повлияют на условия жизни на всем континенте, говорится в новом докладе Европейского агентства по окружающей среде (EEA), опубликованном в понедельник, 11 марта.

Последствия могут быть «катастрофическими», если не будут приняты срочные меры, предупреждают авторы первого общеевропейского анализа рисков, связанных с изменениями климата. Всего они перечисляют 36 угроз, 21 из которых требует немедленных действий, а восемь обозначены как «особенно неотложные».

Как отмечают авторы доклада, температура в Европе с 1980-х годов росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем. Мер, которые европейские страны предпринимали для того, чтобы этому противостоять, оказалось недостаточно, но даже если удастся замедлить потепление, глобальные температуры уже более чем на 1 градус Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху, говорится в документе.

«Европейские и национальные политические лидеры должны действовать прямо сейчас, чтобы снизить климатические риски путем резкого сокращения объема выбросов и разработки стратегий и мер адаптации» к изменениям климата, подчеркнула исполнительный директор EEA Леэна Юля-Мононен.

Она добавила, что летом 2022 года в Европе было зарегистрировано от 60 000 до 70 000 преждевременных смертей из-за жары.

По данным EEA, без принятия срочных мер большинство из указанных в докладе 36 климатических рисков могут достичь «критического или катастрофического уровня» уже в этом столетии.

В случае пессимистического сценария сотни тысяч людей могут погибнуть от волн жары, а экономические потери только от прибрежных наводнений могут превысить к концу века 1 триллион евро в год, предупредили в агентстве.

«Это должно стать серьезным предупреждением. Последним предупреждением», — сказала исполнительный директор организации.

Европейская комиссия опубликует свой ответ на доклад EEA 12 марта. (DW)