Власти США обнаружили панель, выпавшую во время полета авиалайнера Alaska Airlines в прошлую пятницу, что привело к экстренной посадке самолета Boeing 737 MAX 9 и снижению стоимости акций компании.

В пятницу, после взлета с аэродрома Портленда (штат Орегон), в самолете, направлявшемся в Онтарио (штат Калифорния), оторвалась панель весом около 60 фунтов (27 кг), закрывающая дополнительный аварийный выход. В результате произошла разгерметизация салона, и пилоты были вынуждены повернуть назад и совершить экстренную посадку.

Самолет, на борту которого находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, благополучно приземлился.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в субботу сняло с эксплуатации 171 самолет компании Boeing, оснащенный панелью данного типа.

По словам председателя Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, панель была обнаружена в воскресенье школьным учителем из Портленда, проживающим в районе Седар-Хиллз, который нашел ее на заднем дворе своего дома.

По словам Хоменди, панель является «ключевым недостающим компонентом» для определения причин аварии.

Хоменди заявила, что речевой самописец в кабине пилотов не зафиксировал никаких данных, поскольку был перезаписан. Она вновь призвала регулирующие органы обязать дооснастить существующие самолеты самописцами, которые записывают 25 часов данных, по сравнению с двумя часами, которые требуются в США в настоящее время.

Акции компании Boeing упали на 8% на предварительных торгах в понедельник. Если стоимость акций не восстановится, то компания потеряет более $12,5 млрд, что почти равно стоимости разработки нового самолета. (Голос Америки)