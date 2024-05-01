Бразильский авиапроизводитель Embraer рассматривает возможность разработки нового узкофюзеляжного самолета для прямой конкуренции с моделями Boeing 737 MAX и Airbus A320 в ключевом для обеих компаний сегменте рынка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, внутренние оценки показали, что Embraer обладает необходимыми технологическими компетенциями и производственными мощностями для создания лайнера нового поколения. Такой шаг стал бы огромным для авиастроителя с капитализацией около $5 млрд, известного сейчас своими региональными и бизнес-джетами, отмечает издание.

Тем не менее, как отмечают источники, Embraer уже начала прикидки по возможным характеристикам нового самолета и зондирует потенциальных финансовых и производственных партнеров. В их числе называются государственный инвестфонд Саудовской Аравии и компании из Турции, Индии и Южной Кореи, пишет агентство.

Амбиции Embraer усилились на фоне новых проблем Boeing после потери обшивки фюзеляжа одним из лайнеров 737 MAX в полете. Это привело к ограничениям на производство, смене руководства и утрате позиций главного конкурента Airbus.