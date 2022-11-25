Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в соцсетях прокомментировал свой забитый мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Ганы. Напомним, Роналду стал первым игроком, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира.

«Забить на пяти чемпионатах мира — значит совершить подвиг, о котором я никогда бы не мечтал. Но также это доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость, которую я испытываю, выступая за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, который я забиваю за свою страну», — написал Роналду.

Кроме Роналду у португальцев в матче с Ганой голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.

Ранее Роналду отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Напомним, Роналду забил Гане с пенальти, который заработал сам.

Экс-судьямЭдуардо Итурральде Гонсалес считает, что пенальти на Криштиану Роналду не было.

«Как по мне, это не пенальти на Роналду, он ныряет. Но я понимаю тех, кто говорит, что это пенальти», – сказал бывший испанский арбитр.