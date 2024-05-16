Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта. Об этом пишет The New York Times.

«В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году», — говорится в статье.

По мнению чиновников Белого дома, новое наступление РФ в Харьковской области «меняет траекторию войны в Украине». С одной стороны, американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить — после того как начнет поступать американская помощь, а Украина отправит на фронт больше молодых солдат. С другой – «они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году».

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: «Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их». По данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие — плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

Это было мнение издания The New York Times, которое давно закрепило за собой репутацию печатного органа Демократической партии США. Соответственно, они озвучивают то, что вызывает реальное беспокойство действующего президента США Джо Байдена. Судя по всему, в Белом Доме действительно не прочь, чтобы война между Россией и Украиной завершилась также, как война между Северной и Южной частью Корейского полуострова.

Напомню, что боевые действия закончились перемирием 28 июля 1953 года. Имело место разделение Кореи на КНДР и Республику Корея. КНДР получила район Кэсона, но утратила 3900 км² своей территории северо-восточнее 38-й параллели. По границе создана Корейская демилитаризованная зона шириной в 4 км и длиной в 241 км. В случае с Украиной, если верить публикации в The New York Times, речь может идти о сценарии, при котором Украина откажется от достаточно большой части своих территорий.

Вопрос лишь в том, от каких именно? Выхода на границы 1991 года, как и распития кофе в Крыму, как анонсировали те или иные руководители и «говорящие головы» руководства Украины, не будет. А вот возврат того, что потеряла Украина после начала полномасштабного российского вторжения- это вопрос дискуссионный.

В этой связи важно напомнить, что президент Чехии Петр Павел также призвал к завершению боевых действий в Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Его слова приводит британский телеканал Sky News. Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории. «Мы должны быть реалистами», — сказал он. С точки зрения Павела, стороны конфликта в ходе переговоров должны достичь компромисса, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения». Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент в Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и Североатлантического альянса. Поставки оружия Киеву осуществляются так, чтобы избежать эскалации, уточнил президент Чехии. Украина, по его словам, может претендовать на вступление в НАТО после завершения боевых действий, однако для начала нужно урегулировать конфликт и восстановить мир в регионе.

Это были слова военного, который всегда отличался трезвостью в оценках. Так, в марте прошлого года он заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления. Такое заявление президент Чехии сделал в интервью Rzeczpospolita. По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов. «Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и он терпит неудачу, получить средства на следующий будет крайне сложно», — заявил он тогда.

Время показало, что он был прав.И именно понимание того, что президент Чехии, сыгравший большую роль в снабжении Украины недостающими боеприпасами, был прав тогда, дает основание полагать, что прав он и ныне.