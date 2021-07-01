Памятник принцессе Диане открыли в Кенсингтонском дворце в день ее 60-летия, в церемонии приняли участие ее сыновья, принцы Уильям и Гарри. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это первое совместное появление братьев со дня похорон мужа королевы Великобритании Филиппа в апреле. Гарри, который живет в США со своей женой Меган Маркл, прибыл в Великобританию на прошлой неделе, чтобы завершить свой карантин перед мероприятием.

Ранее сообщалось, что после церемонии открытия памятника принцы впервые проведут частную встречу после ссоры, произошедшей на похоронах их деда. Королевский инсайдер, британский историк и биограф Роберт Лейси заявил, что принц Уильям ненавидит жену брата Меган Маркл, и именно из-за нее поссорился с Гарри. Со слов Лейси, конфликт начался около трех лет назад.

Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как «пойманных в ловушку» в системе монархии.