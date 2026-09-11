«Платье мести», принадлежавшее принцессе Диане, впервые после ее смерти будет выставлено на аукционе.

Торги пройдут 9 декабря в Нью-Йорке. Платье станет одним из главных лотов «Недели роскоши» (Luxury Week) аукционного дома Sothebyʼs. Его оценочная стоимость составляет от 150 до 300 тысяч долларов.

«Платьем мести» («Revenge Dress») называют черный шелковый вечерний наряд, в котором принцесса Диана появилась на вечеринке Vanity Fair в июне 1994 года после публичного признания ее мужа, принца Чарльза, в супружеской измене.

Изначально Диана планировала надеть на мероприятие что-то другое, но в последний момент изменила решение. Черное платье с открытыми плечами работы Кристины Стамболян она купила за три года до этого, но считала его «слишком смелым» для публичного появления. Позже ее бывший стилист Анна Харви вспоминала, что Диана «хотела выглядеть на миллион долларов».

Больше это платье Диана потом никогда не надевала, а в июне 1997 года она включила его в число 79 платьев, которые лично выставила на аукцион в пользу благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком и СПИДом. С тех пор оно оставалось у нынешних владельцев.

Часть выручки от продажи платья на декабрьском аукционе в Нью-Йорке передадут благотворительной организации NHS Lothian Charity.