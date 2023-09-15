Джемпер с овцами принцессы Дианы был продан за рекордную сумму в $1,14 миллиона на аукционе Sotheby’s Fashion Icon. Об этом сообщает Insider.

В заявлении Sotheby’s говорится, что за свитер было подано 44 заявки, а его цена выросла с $190 тысяч до $1,14 миллиона после 15-минутной борьбы за него. Джемпер стал самым дорогим предметом одежды из когда-либо проданных.

Свитер с овечками создан британским брендом Warm & Wonderful, основанным Джоанной Осборн и Салли Мьюир. В 1981 году, когда свитер был на принцессе Диане, это был еще небольшой бренд, и покупка оказала огромное влияние на компанию.