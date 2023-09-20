Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в костюме как у принцессы Дианы. Фотографии опубликовал Daily Mail.

В начале недели Кейт Миддлтон посетила благотворительную организацию в Лондоне. Супруга принца Уэльского выбрала для выхода бежевый костюм от бренда Roland Mouret, состоящий из классического пиджака и расклешенных брюк. Принцесса Кэтрин дополнила образ белым облегающим топом и классическими лодочками на шпильке в тон к костюму.

Журналисты издания отметили, что образ Кейт Миддлтон очень похож на наряд ее свекрови принцессы Дианы, в котором последняя появилась в Нью-Йорке в июне 1997 года.