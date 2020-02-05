Почему Южный Кавказ оказался не интересен Майку Помпео?

Евразийское турне государственного секретаря США Майка Помпео по четырем постсоветским странам, два из которых – Украина и Беларусь — охватили юго-западное и западное направление от главного геостратегического соперника Соединенных Штатов и находятся в зоне прямых интересов России, и которые Москва считает чуть ли не принадлежащими себе, а два – в Центральной Азии, у восточных и южных границ бывшего Союза, правопреемником которого считает себя Кремль, продемонстрировало внешнеполитические приоритеты американского правительства в зоне влияния Москвы. Только страны Южного Кавказа, почему-то, остались вне поля зрения США, что вызвало определенные вопросы, учитывая их близость к Ирану, к которому у Вашингтона не меньший интерес.

Так почему же Помпео, оказавшись так близко к региону, не заехал ни в одну из стран Южного Кавказа, одна из которых — Азербайджан главный экономический партнер Запада в сфере энергетической безопасности, Грузия давно стала стратегическим партнером, а Армения, после «бархатной» революции, рассчитывала на более тесные контакты?

Как считает руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, очевидно, что для Южного Кавказа существует отдельная повестка, а с другой стороны – Восточная Европа и Центральная Азия сейчас занимают ключевые позиции в отношениях США-Россия.

«Наш регион же имеет повышенный конфликтный потенциал, здесь Помпео пришлось бы выражать отношение к региональным конфликтам, что не соответствует текущим приоритетам США»,- пояснил бакинский политолог.

Вместе с тем, Южный Кавказ рассматривается американцами в контексте иранского вопроса и ближневосточной проблематики, однако, видимо, для администрации США иранский вопрос сейчас отошел на второй план, Украина, Беларусь и Центральная Азия представляют большую значимость. «Ситуация вокруг России и влияние Китая — вот приоритеты внешней политики США»,- подчеркивает политолог.

Что же касается по отдельности каждой страны Южного Кавказа, то Армения, говорит И.Велизаде, вообще не интересует США, Дональд Трамп прагматичный политик, в шкале его приоритетов Армения занимает последнее место, там нет никаких интересов США, армянский премьер Никол Пашинян даже не удосужился приема ни одного серьезного представителя американской администрации в ходе своего визита в США.

«Азербайджан имеет значение в связи с реализацией энергетических проектов и с ситуацией вокруг Ирана, но сейчас это второстепенная тема. В Грузии же американцев интересует внутриполитическая ситуация»,- отметил эксперт.

Но на самом деле, заключил И.Велизаде, для США наши страны не играют ключевой роли. Все они рассматриваются в контексте каких-то конкретных проблем. К примеру, в Грузии – черноморской проблематики в контексте ситуации вокруг России.

Схожей позиции придерживается грузинский политолог, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе.

«Майк Помпео посетил страны, которые являются линией противоборства между США и Россией — это Беларусь и Украина, в странах Центральной Азии тоже есть определенные интересы. Грузия же не находится на линии противостояния между Вашингтоном и Москвой, поэтому не вписывается в круг внешнеполитических приоритетов США»,- пояснил он.

Т.Шарашенидзе подчеркнул, что в Тбилиси американцев сейчас интересует внутренняя ситуация: «Им нужно, чтобы действующая грузинская власть провела честные выборы и ушла в отставку. А приезд Помпео в период подготовки к выборам мог быть воспринят как поддержка действующей власти».