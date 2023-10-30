Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял главу представительства ЕС Николауса Мейера-Ландрута и послов стран-членов Евросоюза в Турции.
Об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.
Отмечено, что в ходе встречи были затронуты и такие актуальные вопросы, как Южный Кавказ, Средняя Азия и война в Украине.
Кроме того, стороны обсудили израильско-палестинский конфликт.
Х.Фидан подчеркнул, что нападения на мирное население в связи с событиями в Газе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Он добавил, что необходимо предотвратить выход конфликта на региональный уровень.