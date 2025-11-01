Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Стамбуле с представителями политбюро радикального палестинского движения ХАМАС ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

«Министр Фидан встретился сегодня в Стамбуле с членами политбюро ХАМАС. Обсуждались ситуация с соблюдением режима прекращения огня в Газе и потребности [региона] в гуманитарной помощи», — отметил источник.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких человек.