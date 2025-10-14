Палестинское движение ХАМАС обвинило Армию обороны Израиля в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне гибели в анклаве нескольких палестинцев от рук израильских военных. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram-канале представитель радикалов Хазем Касем.

«Убийство израильской армией нескольких жителей Газы — это нарушение соглашения о прекращении огня. Мы вновь просим усилить наблюдение за Израилем и не позволять ему уклоняться от своих обязательств перед посредниками», — написал Касем.