В МИД Таиланда обвинили вооруженные силы Камбоджи в нападении на позиции таиландских военных, произошедшем в ночь на среду, сообщает Bangkok Post.

«Речь идет об откровенном нарушении режима прекращения огня», — говорится в заявлении ведомства.

По данным таиландской стороны, камбоджийские военные атаковали войска Таиланда в пограничной провинции Сисакет, применяли огнестрельное оружие и гранаты. Боестолкновения продолжались до утра среды.

В то же время в Бангкоке заверили, что таиландское командование удержало контроль над ситуацией, и с 8:00 по местному времени (4:00 по Москве) среды обстановка в пограничье нормализовалась.

Накануне в вооруженных силах Таиланда тоже заявляли о продолжающихся атаках со стороны камбоджийских военных, несмотря на объявленный в понедельник режим прекращения огня.