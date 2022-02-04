Заметим, что после недавних казахстанских событий этот вопрос звучит весьма логично: на самом деле, почему ОДКБ, принимающая участие в подавлении антиправительственных акций в Казахстане, совсем не «замечает» продолжающиеся кровавые столкновения на границе двух центрально-азиатских республик — Таджикистана и Киргизии?

Наверное, любой политический наблюдатель, сведущий в российской политике, ответил бы на этот вопрос весьма лаконично: для этого время еще не созрело, т.к. в Кремле внимательно следят за развитием этого конфликта, возможно, даже Москва старается внести «свою лепту» в этот сложный процесс…

Надо сказать, что до недавних кровавых казахстанских событий, Москва, как правило, не вмешивалась во внутренние дела своих центрально-азиатских спутников. Но казахстанские события стали в каком-то смысле новым рубежом, даже, возможно, новым этапом в политике России.

В этом процессе еще много неясностей. Но мы не раз отмечали, что в России пристально следили за процессами, происходящими между тюркскими государствами. Даже российская пресса постоянно писала о каком – то тюркском НАТО, которое якобы стремились создать тюркские государства.

Без преувеличения можно сказать, что Москва ввела войска в Казахстан именно для того, чтобы остановить этот процесс. Политические аналитики, наверное, еще долго будут анализировать политику и личность Нурсултана Назарбаева. Конечно, он был весьма авторитарным политическим лидером. Но политика Н.Назарбаева отличалась своей протурецкой направленностью. В ансамбле тюркских государств особо выделялись Азербайджан и Казахстан. Но последние события в Казахстане ставят под вопрос дальнейшую интеграцию тюркских республик, потому что Токаев удержался у власти благодаря российским штыкам. Поэтому вряд ли он будет продолжать протурецкую политику своего предшественника, т.е. Назарбаева.

Что же касается таджикско-киргизского конфликта, подобные процессы без сомнения открывают новые ворота для Москвы, укрепляют ее позиции в центрально-азиатском политическом ареале. Заметим, что в Центральной Азии есть только одно демократическое государство – Киргизия. Остальные представляют собой весьма авторитарные режимы.

Чтобы остаться у власти лидеры этих стран готовы на все: для подавления недовольства в собственной стране они не только могут применить силу, даже могут пригласить силы ОДКБ.

Поэтому до тех пор, пока не изменится внутренняя политическая палитра в этих странах, никакой настоящей тюркской интеграции не будет. Неужели непонятно, что, например, туркменский диктатор Гурбангулы Бердымухамедов ради собственной власти готов на все. То же самое можно сказать и о других центрально-азиатских авторитарных лидерах.

Москва также не намерена отказываться от Центральной Азии. В этом отношении казахстанские события стали своеобразным геополитическим анонсом. После украинских событий в Кремле начали более трезво оценивать ситуацию на постсоветском пространстве. Там решили, что отступать уже некуда. Поэтому наращивая военные подразделения в украинском направлении, подавляя политические волнения в Казахстане, Москва на самом деле попыталась дать понять странам НАТО, что она больше не намерена спокойно созерцать геополитические процессы в бывшем советском пространстве.

Но думается, Россия ничего не добьется. Да, своей агрессивной политикой она на самом деле усиливает консолидацию натовских стран. Во-вторых, пока неизвестно, когда Украина и другие две гуамовские страны – Грузия и Молдова станут членами НАТО, хотя в своем ответе Москве натовские страны подчеркнули, что остановить расширение НАТО на восток они вовсе не намерены. Теперь же своей агрессивной политикой Москва на самом деле способствует наращиванию военных ресурсов США и НАТО в этих странах. Сейчас в Украине находятся тысячу американских военных и огромное количество современной военной техники. Неужели в Москве думают, что эти силы когда-то, особенно в ближайшем будущем, покинут Украину?..