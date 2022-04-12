Государственная пограничная служба Кыргызстана обвинила таджикских военнослужащих в минометном обстреле одного из пограничных сел, в ходе обстрела пострадал один киргизский пограничник, сообщает РИА «Новости».

«На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — заявили в пресс-службе киргизской пограничной службы.

Инцидент произошел в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области, по данным киргизской стороны, таджикские военные пересекли границу, при этом находясь под наблюдением пограничников.

«В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам. По итогам переговоров пограничных представителей двух государств стрельба была прекращена», — дополнили в погранслужбе Кыргызстана.

Позднее был открыт минометный огонь по одному из киргизских сел на границе, один киргизский военнослужащий пострадал.