Позиции азербайджанской армии в Гядабейском районе подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чямбярякского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гядабейского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении», — добавили в ведомстве.