Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Максата Мамытканова.

Как сообщает пресс-служба МИД, во время встречи посол вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в его деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества, в том числе по укреплению сотрудничества в политической, экономической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах и реализации совместных проектов.