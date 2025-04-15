15 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Как сообщает пресс-служба МИД, посол Лу Мэй вручила министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

В ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, транспортно-коммуникационные и гуманитарные аспекты стратегического партнёрства между Азербайджаном и Китаем, а также региональная и международная обстановка.