Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году, сказали в МИД страны.

«Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате», — отметили в МИД.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

«И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.