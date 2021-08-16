Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану примет все необходимые коллективные меры. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — сказал он.

В понедельник состоялись телефонные переговоры генсека ОДКБ с Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. «В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет», — подчеркнул Зась.