В апреле традиционная тихая гавань для инвесторов – золото подорожало до максимальных значений. По мнению экономистов, причина резкого ценового витка заключается в отказе от рискованных активов в пользу более стабильного инвестиционного инструмента. Примечательно, что стоимость драгоценного металла принялась резко расти в канун атаки Ирана на Израиль, а после этого события цены приближаются к рекордным значениям.

По данным международных торгов, стоимость драгоценного металла приближается к 2400 долларов за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото резко подскочила на нью-йоркской бирже Comex еще на 25,3 доллара после 14 апреля. Всплеск индексов охватил и рынок нефти — цена июньских фьючерсов на марку Brent увеличивалась на 0,357%, до 90,48 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,28%, до 85,69 доллара.

В ночь на 14 апреля беспрецедентная волна ударов была нанесена Ираном по Израилю. Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля». Вечером 1 апреля Израиль нанес авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Сирии. Погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Среди них двое высокопоставленных генералов-советников.

На фоне ближневосточного обострения переменная цен продолжала расти на протяжении всего наступившего месяца и резко взлетела 12 апреля на информации американских чиновников о готовящейся уже в пятницу «крупной иранской атаки на Израиль». Впрочем, подпитываемое опасениями конфликта подорожание началось с середины февраля этого года. Кроме этого, бычьи настроения на рынке росли пропорционально снижению процентной ставки ФРС – не приносящее процентного дохода золото выигрывало от падения реальных процентных ставок с поправкой на инфляцию.

Повышению котировок золота способствует общий тревожный геополитический фон, комментирует ситуацию резкого подорожания безопасного актива экономист Натиг Джафарли. Эксперт считает ценовой всплеск нехорошим знаком, поскольку золото исторически растет перед масштабными потрясениями.

«Войны и кризисы традиционно подталкивают спрос и цены на этот актив, — говорит Н. Джафарли. – Единственной объективной экономической причиной ценовых пиков являются ожидания того, что американский центробанк примется снова снижать процентную ставку, поскольку это означает появление дешевых и длинных денег. Опосредованное падение банковских ставок должно привести к появлению свободных средств, которые потекут на фондовые рынки и в золото. Однако риски инфляции не способствуют серьезному смягчению денежно-кредитной политики ФРС, так что динамика понижения ставки американского регулятора будет незначительной, поэтому влияние этого обстоятельства на котировки золота пока минимально».

Поэтому резкое повышение инвестиционного спроса и котировок золота обусловлено усилением геополитических и экономических рисков, уверен эксперт:

«Высоким ценовым всплеском рынок золота реагирует на ожидания войн, и, самое главное, масштабные финансовые, экономические потрясения. Ведь если вспомнить, за годы преступного управления «пандемией» центробанки влили в мировые рынки 17 – 18 трлн долларов дополнительной ликвидности. Работа печатного станка не прошла даром. Все это наряду с преднамеренным обвалом глобальной экономики и мировой логистики обернется войнами и серьезным экономическим кризисом».

Сильнейший экономический удар, нанесенный дефектными антиковидными мерами, стал беспрецедентным преступлением в истории человечества, считает Джафарли. По его словам, растущие цены на золото свидетельствуют о новом потрясении:

«Сегодня мир уже находится в состоянии сильного кризиса, а всплеск котировок на драгоценный металл признак его углубления. Азербайджан находится в сильной позиции с точки зрения политико-дипломатических связей, серьезных и функциональных союзов, членом которых является наша страна. Однако примитивная экономическая модель – ахиллесова пята республики. Она не отвечает современным глобальным вызовам, поэтому главная задача – экономическая трансформация, но она невозможна без политико-управленческих реформ».