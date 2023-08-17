Россия нашла простой и эффективный способ продавать свою нефть по цене выше лимита, установленного странами «Группы семи» (G-7). Об этом сообщает газета Financial Times, проанализировавшая контракты на доставку российской нефти в Индию.

Российские экспортеры значительно завышают стоимость транспортировки нефти и сопутствующих услуг. Газета изучила контракты на отправку российской нефти из портов в Балтийском море в Индию в мае, июне и июле нынешнего года. Эти перевозки производятся танкерами, принадлежащим компаниям, имеющими российские связи. Владельцы этих компаний, базирующихся за границей, возвращают свою выручку в Россию.По подсчетам Financial Times, за эти три месяца средняя цена российской нефти составила 68 долларов за баррель при лимите цен в 60 долларов. Благодаря этому Россия дополнительно получила 1,2 миллиарда долларов. Авторы исследования предполагают, что подобная практика используется и в нефтяной торговле России с другими странами, в том числе, Китаем.

В попытке ограничить в Россию приток нефтедолларов, благодаря которым Кремль в большой мере финансирует военную кампанию в Украине, «Группа семи» ввела запрет на страхование морских перевозок и оказание других услуг по транспортировке нефти, приобретенной по цене выше предела, установленного G-7. Сейчас это 60 долларов. В то время, как доходы России от экспорта нефти в нынешнем году резко снизились благодаря падению нефтяных цен и ограничениям, введенным G-7, появились сообщения, что российская нефть экспортируется из тихоокеанских портов по ценам выше 60 долларов за баррель. (svoboda.org)