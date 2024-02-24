Страны Большой семерки (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены ограничить доходы России от продажи энергоресурсов, ужесточив ценовой потолок на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении объединения, сообщает ТАСС.

18 января министерство финансов США ввело санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии. Под ограничения также попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат суда.

В МИД РФ полагают, что Соединенные Штаты в последние годы стали прилагать максимум усилий для того, чтобы «подмять» под себя рынок углеводородов и закрепиться в качестве крупнейшего поставщика сланцевой нефти и сжиженного природного газа.