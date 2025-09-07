Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов перейти ко «второму этапу» санкций против России. Об этом пишет Reuters.

Журналисты спросили у американского лидера, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко «второму этапу» ограничений.

«Да, я готов», — ответил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала NBC в воскресенье, 7 сентября заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами с целью введения дополнительных санкций против стран, которые покупают российскую нефть, чтобы «разрушить» российскую экономику.

По словам Бессента, сейчас идет соревнование между тем, как долго смогут продержаться защитники Украины, и как долго сможет продержаться экономика России.

«И если США и Европейский Союз смогут вмешаться, ввести дополнительные санкции, вторичные пошлины на страны, покупающие российскую нефть, российская экономика потерпит полный крах, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров», — сказал министр финансов США.