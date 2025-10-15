В настоящее время более половины стран НАТО готовы закупать у США оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, существуют виды вооружений, которые могут предоставить только США, поскольку им нет альтернативы.

«Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО <…> готовы присоединиться к ней», — цитирует Рютте портал Euractiv.

Отмечается, что участники контактной группы «Рамштайн» собрали €3 млрд на закупки оружия для киевского режима.