Соединенным Штатам придется вывести все свои войск из Нигера, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом Остин охарактеризовал Африку и Сахель как регион «растущей важности».

Глава Пентагона также заявил, что США рассматривают возможность установления военного присутствия в некоторых государствах Западной Африки, имеющих выход к морю. «Это важный регион, и мы в данный момент работаем с Госдепартаментом над тем, чтобы заняться упомянутыми вами местами и потенциально создать возможности для того, чтобы иметь там [военное] присутствие и установить более существенное партнерство с парой этих стран. Эта работа ведется», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос одного из законодателей.