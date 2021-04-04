Почему иностранные вкладчики покидают местные банки?

Пандемия отметилась еще одним интересным событием в банковской сфере страны. Согласно отчету Центрального банка, иностранные вкладчики уходят из наших банков.

Так, на 1 марта сего года объем вкладов нерезидентов (физических лиц) в кредитно-финансовых структурах страны составил 281,9 млн манатов, а это в годовом сравнении в 2,2 раза меньше. В месячном сравнении показатель уменьшился на 1,4%. По состоянию на 1 марта объем депозитов физических лиц в банках Азербайджана составил 8 млрд 379,9 млн манатов, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Говоря о причинах этой тенденции, специалисты отмечают несколько факторов, и первый, конечно же, пандемия. Стоит ли говорить, что сложности пересечения границ отнюдь не способствуют привлекательности наших банков для иноземных резидентов. Если же додумать и учесть, что связанные с опасным вирусом проблемы накрыли финансы и экономику зарубежных стран, держать свои деньги за границей в условиях сложившейся неопределенности вкладчики не желают. Многие из них предпочли не расставаться с кровными, потому и утекают иностранные вклады из местных финансовых организаций.

В этой связи не стоит исключать и обстоятельство ликвидации четырех банков в прошлом году, послужившее причиной оттока банковских вкладов, а возникшие в этой связи сложности для вкладчиков привели к снижению доверия к банковской системе в целом. Здесь достаточно привести исследование наших экономистов, сделанное в самый разгар ликвидационного процесса среди вкладчиков четырех обанкротившихся банков — AG Bank, Amrahbank, Atabank, NBC Bank.

Всего в опросе приняли участие 176 человек в течение дня. При этом 10,5% респондентов — клиенты AGBank, 26,3% — Amrahbank, 46,1% — Atabank и 17,1% — NBC Bank. Из вариантов ответа было видно, что 85,5% вкладов, размещенных в 4 банках, защищены, остальные — нет. Основной целью опроса было изучение планов вкладчиков после снятия вкладов. Согласно ответам, две трети респондентов заявили, что не будут вкладывать средства ни в одном банке, почти треть респондентов заявила, что переложит вклады в другие финансовые структуры, а 2,6% заявила, что еще не определились с дальнейшими действиями. Иными словами, обрадованная тем, что деньги вернуть все-таки удалось, львиная доля вкладчиков отказалась снова испытывать судьбу и доверять свои деньги местным банкам.

Впрочем, тенденция оттока депозитов не только иностранцев, но и граждан страны наметилась еще весной минувшего года. Специалисты этой сферы отмечали, что данное обстоятельство отражало степень недоверия к национальной валюте и объяснялось понижением цены нашей нефти на сырьевых биржах ввиду влияния этого фактора на устойчивость национальной валюты, а следовательно, и стабильность положения в кредитно-финансовой сфере страны. Ведь на волне кризисных явлений вкладчики, как правило, начинают выводить свои депозиты из банков. И вот в условиях прошлогоднего нефтяного кризиса опасаясь обесценивания маната, люди забирали свои депозиты в национальной валюте из банков и конвертировали их в доллары, а затем уже рассматривали возможность их повторного размещения в банке или под матрасы.

По этой причине только в марте минувшего года объем депозитов сократился на 5%, или на 443 млн манатов. Согласно подсчетам, львиная доля этого сокращения пришлась на вклады в национальной валюте. Возвращаясь к оттоку иностранного капитала из наших банков, еще одна причина заключается в том, что в прошлом году систему страхования вкладов, скажем прямо, качало, выбивая землю из-под ног вкладчиков. Ведь если вспомнить, 4 марта прошлого года истек срок действия закона «О полном страховании вкладов», а неопределенность заключалась в том, что закон достаточно долго не продлевали. И только в конце прошлого года было объявлено, что полное страхование вкладов будет действовать до 5 апреля сего года.

Напомним, что после истечения этого срока размер компенсации будет увеличен с прежних 30 тысяч манатов до 100 тысяч манатов. То есть определенность в этом направлении появилась только в конце года. Однако деньги любят уверенность и определенность, и решать такие вопросы нужно своевременно, чтобы после не допытываться до причин уменьшения депозитов иностранцев в отечественных финансовых организациях.