С начала февраля истекают сроки семилетнего моратория, освобождавшего от подоходного налога весь дивиденд от вклада физических лиц. Теперь доходы населения от банковских вкладов будут облагаться 10-процентным налогом.

Конечно же, первый вопрос: как всего этого избежать? По свидетельству аналитиков, налогом облагаются все суммы вкладов во всех банках страны, поэтому обойти его, распределив свои вклады по разным банкам, будет невозможно. Правда, финансовые структуры могут пойти навстречу клиенту и взять на себя налоговую нагрузку. Такое возможно, если банк не захочет терять клиентов, но исключительно по доброй воле самой финансовой структуры.

Несмотря на временный характер (решение о налоговых каникулах было принято ровно на семь лет), весть об этом вызвала резонанс. Однако причин для беспокойства специалисты не видят. Как сообщил в беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов, в целом налог на дивиденды мизерный и особого влияния на доходы вкладчиков он не окажет:

«Дивиденды по вкладам физических лиц освободили от 10-процентного подоходного налога на семь лет с февраля 2016 года. В следующем месяце налоговый мораторий ожидаемо истекает, а значит, банковские вкладчики будут снова платить этот государственный сбор. Правило действует повсеместно – во всех банках страны и независимо от суммы вклада. Честно говоря, мне непонятна причина раздуваемой паники, поскольку речь о стандартном налоге. Граждане спокойно платят все остальные налоги, превосходящие этот.

В стране действует налог на имущество, недвижимость, землю, другие налоги с доходов и прибыли, наконец, налог с расходов в виде 18-процентного НДС. С этой точки зрения, непонятно, почему не должны отчислять государству процент с дивидендов от банковских вкладов. Социального подтекста в каких-то льготах для вкладчиков тоже не вижу, ведь если люди держат деньги в банке, их финансовые возможности в среднем получше. Есть сбережения и излишки».

По словам собеседника, банки принимают вклады по 10 – 12 процентов годовых, и при таком раскладе ставка налога выходит небольшая: «Десять процентов подоходного налога от десятипроцентного дивиденда по вкладу – это не больше процента. Так что, вкладчик будет получать не десять, а девять процентов. Не думаю, что это приведет к каким-то проблемам с оттоком банковских вкладов. Юридических препятствий здесь тоже нет, поскольку в законе изначально значились сроки налогового моратория и продлевать его не было обязательств. Конечно же, какие-то банки могут пойти на уступки вкладчикам и повысить процент по вкладу, компенсировав таким образом потери от уплаты налогов. Но такое возможно не иначе как по доброй воле банка».

Дивиденды банковских вкладчиков освободили от подоходного налога в 2016 году из-за сложной ситуации в кредитно-финансовой сфере, пояснил экономист Эюб Керимли:

«После девальвации 2015 года местный банковский сектор оказался в нелегкой ситуации, и власти тогда обоснованно опасались оттока банковских вкладов. Так что, цель моратория состояла в поддержке финансовых структур, улучшении состояния кредитно-финансовой сферы и привлечении вкладов в банки. Налоговые каникулы послужили хорошим стимулом для достижения этих целей, а теперь такая необходимость уже отпала».

И все же, на его взгляд, отмена налоговых послаблений может оказать негативное влияние на развитие банковской системы: «Все это, возможно, приведет к понижению в какой-то мере интереса граждан к банковским депозитам и удорожанию кредитов. Поэтому банки могли бы повысить проценты по вкладам, чтобы покрыть таким образом налоговые издержки клиентов», — считает он.