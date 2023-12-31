Раньше 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности частных предпринимателей, являющихся микропредпринимателями, ведущими учет доходов и расходов, освобождались от выплаты подоходного налога.

Согласно закону, с 1 января следующего года будет освобождено от подоходного налога 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности микропредпринимателей, имеющих не менее 3 работников и не имеющих задолженности по выплатам в рамках обязательного государственного социального страхования за соответствующий год. Среднемесячная численность наемных работников за соответствующий год определяется путем суммирования численности наемных работников за календарный год и деления этой цифры на 12.

В случае невыполнения налогоплательщиком условия, определенного настоящей статьей, для применения налоговых льгот, а также при переходе предпринимателя с политики микропредпринимательства в другую категорию субъектов предпринимательства в следующем отчетном году, будет устанавливаться налоговая льгота в размере 75 процентов от суммы подоходного налога, рассчитанного и уплаченного по итогам предыдущих 3 календарных лет, в течение которых частный предприниматель был микропредпринимателем, и эта налоговая льгота будет вычтена из обязательства по подоходному налогу в течение периода, в котором он был другим предпринимательским субъектом.

Указанные налоговые льготы не будут применяться также в отношении доходов, возникающих по нетоварным операциям, в случае совершения налогоплательщиком нетоварных операций.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.