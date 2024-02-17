Очередной рост поступлений в бюджет по итогам минувшего года анонсирует Государственная налоговая служба при Минэкономики. На этот раз сборы увеличились еще на 4% по сравнению с прошлым годом.

Налоговые поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 3,8% — до 16 млрд 126,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров. По его словам, 9 млрд 707,8 млн манатов (рост на 19,3%) этой суммы обеспечил нефтегазовый сектор. Таким образом, говорит министр, на неуглеводородный сектор приходится у нас 60,2% всех налоговых отчислений по линии ГНС в минувшем году.

Кстати, ранее сообщалось, что налоговые поступления в госбюджет планируются на уровне 14,9 млрд манатов. Так что налоговая служба и на этот раз перевыполнила план – сборы превысили ожидания на 8,2%.

Такая ситуация наблюдается уже пять лет кряду, комментирует происходящее экономист Пярвиз Гейдаров. «Все началось с 2019 года, когда в Налоговый кодекс внесли аж 300 поправок. Показательно, что в этот год трансферт из госбюджета в Государственный фонд соцзащиты впервые уменьшился на 150 млн манатов. В последующие годы тенденция продолжилась. К вопросу о том, чем все это вызвано? Конечно же, первое объяснение уходит в плоскость достаточно емкого неформального оборота – налоговая реформа постепенно выводит из тени на свет существенную часть экономики».

Как правило, рост налоговых сборов происходит по целому ряду причин, поясняет он. Это может быть вызвано экономическим ростом, влияющим на появление новых и расширение существующих производств, и, как следствие, ростом рынка занятости. Кроме этого, к такой динамике может привести рост заработных плат и доходов людей. Инфляция тоже накладывает свой отпечаток. Наконец, одной из причин растущих налоговых сборов является легализация доходов, сокращение площади тени в экономике, расширение и применение различных стимулирующих методов.

«На самом деле причины растущих налоговых отчислений должны быть тщательно и серьезно проанализированы, — полагает П. Гейдаров. – Например, в прошлом финансовом году госбюджет получил из этого источника дополнительно 1,1 млрд манатов. При этом динамика роста налоговых отчислений с 2019 года превышает средние темпы роста номинального ВВП в ненефтяном секторе. Полагаю, эти процессы связаны с обелением экономики. Но при такой динамике роста, когда ежегодно за последние несколько лет налоговые отчисления возрастают на сумму больше миллиарда манатов, возникает вопрос о доле теневой экономики».

Может, столь высокие темпы прироста налоговых отчислений обусловлены ростом производства – расширением производств и появлением новых рабочих мест? Или же повышением доходов населения, вопрошает экономист.

Экономический рост фиксируется в стране ежегодно за исключением пандемийного 2020 года. Так, за 2019 год экономика выросла на 2,2%, и после падения на 4,3% в 2020 году, она выросла еще 5,6% в 2021 году, на 4,6% в 2022 году и на 1,1% в конце прошлого года. Количество трудовых увеличилось с января 2019-го выросло на 406,9 тыс. и составило к началу текущего года 1 млн 808,8 тыс., увеличившись на 358 тыс. (1,6 раза) до 897,9 тыс. в ненефтегазовом частном секторе, говорит аналитик.

«Это неплохой рост, он не может не радовать, однако уровень поддержки расширения рынка занятости нуждается в отдельном исследовании», — говорит П. Гейдаров. По его словам, за прошлый год среднемесячная зарплата выросла на 11,2% и составила 933,8 маната – это происходило за счет повышения минимального размера оплаты труда, а также роста окладов в некоторых отраслях. В целом за последние пять лет МРОТ увеличился трехкратно, минимальная пенсия выросла в 2,5 раза. За 2018-2022 годы средняя зарлата увеличилась на 52%, средняя пенсия — на 80%, пособия и пенсионные выплаты выросли в 3,5 раза, а фонд оплаты труда – в 2,3 раза.

Как уже говорилось, рост налоговых отчислений может вызвать инфляция. Темпы прироста цен составили 2,6% в 2019 году, 2,8% — в 2020 – ом, 6,7% — в 2021 – ом и 13,9% в 2022 году. В прошлом году инфляция была на уровне 8,8%.

«Не ошибусь, если скажу, что ценовое восхождение и волна инфляции, стартовавшая в 2021 году и продолжившаяся в 2022-ом сыграла не последнюю роль в формировании дополнительных бюджетных доходов. Но значительно большую роль в этом нарастающем процессе сыграла легализация прибыли». По мнению П. Гейдарова, главным стимулом роста налоговых отчислений является обеление экономики, применение различных методов стимулирования. Речь здесь идет о расширенном использовании контрольно-кассовой техники в сетях массового обслуживания и торговли, использовании таких механизмов, как возмещение НДС, а также углублении практики безналичных расчетов.