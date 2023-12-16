Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. В интервью Welt am Sonntag он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

По словам Писториуса, Россия значительно увеличивает военную мощь, что несет угрозу странам Балтии, Грузии и Молдовы. В то же время, по прогнозам министра обороны ФРГ, Соединенные Штаты в будущем сократят военное присуствие в Европе из-за переориентации на Индо-Тихоокеанский регион.

«Мы, европейцы, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на нашем собственном континенте», — заявил Писториус.

Он также отметил, что континенту потребуется время, чтобы увеличить производство оружия.

«У нас есть около 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное с точки зрения вооруженных сил, промышленности и общества», — подчеркнул глава военного ведомства Германии.

Европе также ясно, что, возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если Вашингтон не сможет договориться о новом финансировании, сказал он.