Министр обороны Германии Борис Писториус призвал прекратить дебаты о возможном размещении сухопутных войск западных стран в Украине. «Никто на самом деле не хочет ввода войск в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, так что мы должны прекратить ее на данном этапе», — заявил политик в пятницу, 8 марта, во время визита в Хельсинки.

Аналогичную позицию занимает и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Сейчас никто не поддерживает идею сухопутных войск, — сказал он. — Но все поддерживают более активную поддержку в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас».

Между тем Писториус поставил под сомнение и важность дискуссии в Германии о передаче Украине крылатых ракет TAURUS. Ракеты большой дальности не решат эту войну, отметил министр. Он также напомнил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о риске вовлечения Германии в войну России против Украины. «Именно по этой причине TAURUS до сих пор не были поставлены», — сказал Писториус.

Глава Минобороны ФРГ при этом указал на нехватку боеприпасов в Украине. «Мы должны сделать все возможное по всему миру, чтобы собрать, закупить и произвести все, что возможно, чтобы поддержать Украину как можно лучше», — заявил он. (DW)