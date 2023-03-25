Клиенты американских кредитных организаций сняли со счетов за неделю до 15 марта $98,4 млрд после банкротства инвестиционного Silicon Vally Bank (SVB) и коммерческого Signature Bank, сообщили на сайте телеканала CNBC.

Об этом шла речь на закрытом заседании Совета по надзору за финансовой стабильностью, в котором принимали участие, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Также в ходе обсуждения участники пришли к выводу, согласно которому национальная банковская система находится в стабильном состоянии.

«Совет обсудил текущие условия в банковском секторе и отметил, что, хотя некоторые институты испытывают стресс, банковская система США остается здоровой и устойчивой», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам заседания.