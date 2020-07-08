Почему грузины победили коронавирус? – У них не было TƏBİB

Французское правосудие приступило к рассмотрению исков, поданных гражданами против членов правительства на неправомерность их действий во время урегулирования кризиса в области здравоохранения из-за пандемии. Об этом сообщило Agence France Press со ссылкой на генерального прокурора.

Всего было подано 90 исков, из тех, которые уже рассмотрены, 34 отклонили, а 9 — передали для предварительного расследования. Фигурантами расследования стали бывший премьер-министр Эдуар Филипп и министр здравоохранения Оливье Веран, а также бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен. Эдуар Филипп лишился премьерского кресла в пятницу, ему пришлось подать в отставку, на его место президент Макрон уже назначил Жана Кастекса.

Отметим, что в конце марта медработники обвинили бывшего тогда премьером Филиппа и экс-министра Бюзен в «правительственной лжи» и утаивании информации о ситуации с распространением коронавируса на территории Франции. В частности, они утверждают, что правительство было обязано начать запасать маски, тесты и другие необходимые материалы, когда узнало о возможных масштабах бедствия, однако оно этого не сделало.

Так ведут себя демократические общества. Вне зависимости от должности и занимаемого положения каждый подсуден и несет в равной степени ответственность за свои действия, тем более, если они представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Все предъявленные французскому правительству претензии смело можно отнести и к нашему правительству и министерству здравоохранения, как в вопросе своевременного обеспечения средствами защиты и тестирования, так и по неэффективному управлению кризисом. В большей степени к Объединению по управлению территориальными медицинскими объединениями, которое назвали по недоразумению TƏBİB. Потому что от медицины у этой структуры только название, остальное – неумение и непрофессионализм. Не случайно общественность обвиняет руководство этой организации в отсутствии стратегической линии поведения и в принятии хаотичных непродуманных решений, которые наоборот ухудшают эпидемиологическую обстановку в стране. Более того, считается, что без TƏBİB мы лучше справились бы с коронавирусом.

Так, вчера пользователь социальной сети Facebook Акиф Гасанов, задаваясь вопросом – «почему грузины победили коронавирус?», ответил — «потому что у грузин нет ТАБИБА, потому что у них с эпидемией боролись медики, а не непонятные, выплывшие из ниоткуда смутные личности». С ним согласилось множество пользователей, его статус набрал большое количество «лайков» и перепостов. «И если кто-то скажет, что у нас нет врачей, то я отвечу, что у нас есть врачи, самоотверженные, работающие за 250 манат в месяц и надо вернуть эпидемию под контроль инфекционистам и эпидемиологам, а всю эту табибную братию гнать в шею, отправить по домам, под жесткий карантин и отобрать пропуска, чтобы они носа не казали за дверь….», — пишет пользователь, и это есть глас народа. Пора бы сей факт увидеть и самому Правительству и Оперативному штабу, разогнать этот детский сад и привлечь к работе настоящих профессионалов из числа организаторов здравоохранения, ученых — инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов, пригласить в качестве консультантов даже тех, кто находится на пенсии. Промедление в этом вопросе повлечет за собой еще множество ошибок и это время станет временем упущенных возможностей.

Конечно, можно закидать суды, по примеру французов, исками ко всем вышеперечисленным структурам и конкретно к их руководству. Тем более, что есть за что: за запоздалое признание существования коронавируса в Азербайджане, соответственно, запоздалое закрытие границ, в частности с Ираном, где уже в начале года бушевала болезнь, запоздалые решения в отношении торговых центров, моллов, кафе и ресторанов, принятие непродуманных решений по запрету выезда в районы, где уж точно вероятности заболеть было меньше, чем в четырех стенах в городе, за закрытие парков и бульваров и запрещение прогулок на свежем воздухе, локдауны, отсутствие в аптеках масок и спирта в первые два месяца эпидемии, а сейчас их дефицит, за отсутствие в аптеках арбидола и пр.препаратов, за отсутствие мест в клиниках, за то, что не все люди получили материальную помощь от государства, за несогласие с суммой 190 манатов, за то, что малый и средний бизнес оказались без поддержки, за отсутствие воды во многих районах как Баку, так и в регионах, за промедление по приему сограждан, застрявших в других странах, и за многое-многое другое. Но это можно сделать потом.

А сейчас по примеру Грузии, которая благодаря своевременной и верно продуманной тактике борьбы с эпидемией стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан, следует разработать новую стратегию борьбы с COVID-19, Перед ослабленим карантинного режима следует усилить требования к населению по соблюдению санитарных норм и всех рекомендаций профилактического характера, подготовить инструкции для объектов по выходу из карантина, направить все районные службы сан-эпиднадзора контролировать их действия, привлечь население к просветительской работе и сотрудничеству. Только социальная ответственность при соблюдении всех указаний и рекомендаций вкупе с профессиональными действиями специалистов помогут сгладить кривую заболеваемости. Иначе и нам не избежать недовольства граждан, которые могут вылиться в массовые беспорядки, как это случилось в Сербии после введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом.

P.S.Когда материал готовился к печати стало известно о том, что главный эпидемиолог страны подал в отставку.