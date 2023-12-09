В Баку продолжается международный турнир «Тахсил» по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров.

Как передает azerisport.com, в пятый день турнира завершились соревнования среди борцов вольного стиля возрастной категории U-17. По итогам дня определились победители в шести весовых категориях: Рамаил Миргусейнов (45 кг, Азербайджан), Руслан Ализаде (48 кг, Азербайджан), Мамедали Ализаде (51 кг, Азербайджан), Гусейн Гусейнов (55 кг, Азербайджан), Убайда Итаев (60 кг, Франция) и Рустамджан Кахаров (65 кг, Кыргызстан).

В целом, в турнире участвуют около 500 борцов из Азербайджана, Великобритании, Кыргызстана, Франции, Индии и Туркменистана в возрастных категориях до 15 и 17 лет.