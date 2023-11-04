Сегодня в Национальной арене гимнастики Баку прошел очередной турнир из серии Rizin.

Как сообщает azerisport.com, в турнире, в котором в целом прошли 10 боев, выступили пять азербайджанских спортсменов. Из них только двое одержали победу.

Легкий вес, 71 кг. Турал Рагимов (Азербайджан) – Кюн Пю Ким (Южная Корея). Рагимов уступил нокаутом уже в первом раунде. Корейскому бойцу хватило минуты.

Наилегчайший вес, 57 кг. Мехман Мамедов (Азербайджан) – Ферит Гектепе (Турция). Мамедов по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.

Легкий вес, 71 кг. Нариман Аббасов (Азербайджан) – Али Абдулхаликов (Россия). Аббасов по итогам трех раундов потерпел поражение единогласным решением судей.

Легкий вес, 71 кг. Тофик Мусаев (Азербайджан) – Коджи Такеда (Япония). Мусаев одолел соперника нокаутом в третьем раунде.

Полулегкий вес, 66 кг. Вугар Карамов (Азербайджан) – Чихиро Сузуки (Япония). Карамов уступил нокаутом в первом раунде.